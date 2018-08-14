4 Kıbrıslı Türk'ün katledilmesi emrini vermiş

Rum Politis gazetesi, 'Kıbrıs: Cezalandırılmamış Suçlar Dosyası' başlığı altında yayımladığı yeni haberde; 31 Aralık 1963'te 4 Kıbrıslı Türk'ün kaçırılarak öldürülmesi talimatını dönemin İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis'in verdiğini yazdı. Yorgacis, Kıbrıslı Türkleri, silah zoruyla dahil yönetimden uzaklaştırmak için uygulamaya konulan Akritas Planı'nın da örgüt başkanıydı.

Politis gazetesi, 'Kıbrıs: Cezalandırılmamış Suçlar Dosyası' ilk haberinde; 11 Mayıs 1964'te 10 Kıbrıslı Türk'ün, Rum polisleri tarafından öldürüldüğünü yazdı. Politis gazetesi, Kıbrıslı Türklere uygulanan katliamı, 'Bir gecede 10 Kıbrıslı Türk'ü öldürdürler. Mağusa'da 11 Mayıs 1964'teki soykırımı polisler yaptı' başlığıyla verdi. Gazete ikinci haberinde; 15 Ağustos 1974'te evlerinden toplanarak öldürülen 84 Kıbrıslı Türk'ün katledilmesi emrini, Rum Genelkurmayı'nın verdiğini yazdı.



KATLİAMDAN ÖNCE BAKAN ARANDI

Bugünkü sayısında, dosyada kapsamındaki yeni haber için 'Cinayetlerden önce Bakana telefon' başlığını atan gazete, 31 Aralık 1963'te Eğlence Barikatı'ndan geçişte tutuklanan Hasan Ahmet Skordo (41), Hasan Yılmaz Ahmet (25), Erdoğan Ahmet (25) ve Hasan Mehmet'in (33) kaybolması ve öldürülmesi olayına dönemin İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis’in, 'Akritas' örgütü başkanı olarak bizzat karıştığını yazdı.

Öldürülen 4 Türk'ün kemiklerinin 2009 yılında bulunduğunu belirten gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan 'tuğgeneral' olarak emekli olan bir Rum'un polise verdiği ifadelere yer verdi. Gazete, 4 Kıbrıslı Türk'ün Eğlence bölgesinde kurulan barikatta 1 asteğmen ve 3 Rum milis tarafından sabah 09.00'da tutuklandığını belirtti.

EMEKLİ RUM GENERAL ANLATTI

Bölgeden geçen ve o dönem yüzbaşı olarak görev yapan emekli tuğgeneral, yaşananları polise verdiği ifadede şöyle anlattı:

"Polislerin başı çavuş yanıma yaklaştı ve Kıbrıslı Türklerin arabalarından birinde mühimmat bulunduğunu söyledi. Çavuşa, durumun ordunun yönetiminde olduğunu belirterek 'Tutuklanacak Kıbrıslı Türkleri bana teslim edin' dedim. 4 Kıbrıslı Türk'ü bir Kıbrıs ordusu asteğmeni ve Eğlence milis grubundan oldukları anlaşılan 3 silahlı kişi tutukladı. 4 tutuklu Kıbrıslı Türk, Pedagoji Akademisi binasına götürüldü. Orada, asteğmen benden ısrarla 4 Kıbrıslı Türk'ün kendilerine teslim edilmesini istedi. Bu talebi reddettim. Asteğmen de dönemin İçişleri Bakanı olan Akritas örgütü başkanı Polikarpos Yorgacis'e telefonla ulaştı. Yorgacis de bana, 'Türkleri asteğmene teslim et' talimatı verdi. Ben de Türkleri asteğmene teslim ettim."

4 Kıbrıslı Türk'ü asteğmene teslim ettikten sonra akıbetlerini bilmediğini anlatan emekli tuğgeneral, "Öldürüldüklerini sonra duydum" dedi.