Pentagon Türk pilotlarla ilgili kararını verdi

Bu imzadan sonra gözler Türkiye'ye teslim töreni yapılan ABD'nin Arizona kentinde bulunan iki F-35 uçağına ve bu uçakları kullanmak için eğitim alan Türk pilotlara çevrildi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türk pilotların eğitim çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Trump'tan F-35 kararı!

Trump'ın imzasıyla yasalaşan tasarı F-35’lerin Ankara'ya teslimatını, ABD Savunma Bakanı'nın Dışişleri Bakanı'yla da istişare ederek 90 gün içinde Kongre'ye Türk-Amerikan ilişkilerinin durumuyla ilgili bir rapor sununcaya kadar askıya alıyor. Yaz başında Arizona'da iki uçağın Türkiye'ye teslim töreni yapıldı. Uçakların, Türk pilotların 1-2 yıl süren eğitim sürecinin ardından Türk topraklarına transferi öngörülüyor.

RAPOR SUNULANA KADAR EĞİTİME DEVAM

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmalarının Savunma Bakanı, yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edeceğini söyledi.