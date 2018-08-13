Rus medyasından dikkat çeken Bağdadi iddiası!

Rus medyası, IŞİD'in kurucusu ve lideri Ebu-Bekir El Bağdadi'nin ağır yaralı olduğu haberlerine yer verdi.

Rus medyasına yabancı kaynaklardan sızdırılan bilgilerde El Bağdadi’nin aldığı ciddi yara sonucu yatalak olduğu bilgileri de yer aldı. Bilginin devamında El Bağdadi’nin Irak Hava Kuvvetleri'nin IŞİD'e yaptığı hava saldırıları sonucu yaralandığı, saldırıda çok sayıda militanın öldüğü de ifade edildi.



2014'TE İŞİD'in KURUCUSU VE LİDERİ OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gerçek ismi İbrahim Abad İbrahim el-Badri olan El Bağdadi, ilk olarak Temmuz 2014'te IŞİD'İn kurucusu ve lideri olarak ortaya çıkmıştı. Daha sonra bulunamayan El Bağdadi’nin yaşadığını ve Suriye'nin Hajin kentinde saklandığını Irak makamları Mayıs ayında bildirmişti.