Dünya devinden çok tartışılacak reklam!

Amerikalı giyim şirketi GAP'ın yeni koleksiyonunun tanıtım reklamında başörtülü bir kızın yer alması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Dünyaca ünlü giyim firması, "Gap To School" adlı koleksiyonunun reklamı için New York’un Harlem semtindeki ilkokul öğrencilerini model olarak kullandı. Tanıtım videosunda küçük bir kız çocuğun başörtülü olduğu, birçok milleti temsil eden görüntüler yer alıyor.

Gap’ın alışılmışın dışındaki reklam kampanyasına gelen tepkiler farklıydı. Sosyal medya hesabından söz konusu videoyu paylaşan Somali asıllı Hamdia Ahmed adlı başörtülü model, "Bu beni çok mutlu etti" ifadeleri kullandı.

Farklı inanç ve görüşleri temsil ettiğini savunan birçok kişi de Gap'ın bu girişimi için tebrik etti ve memnuniyetini dile getirdi.

Ancak reklamda başörtülü küçük bir kızın yer alması bazıları tarafından sert dille eleştirildi.

Küçük bir kızın bu şekilde gösterilmesini anlamadığını söyleyen bir kişi, Gap'ın reklamını "utanç verici" olarak değerlendirdi.

Fransa'da boykot çağrısı

Gap’ın son reklamına en büyük tepki ise, laikliğin önemli bir ilke olarak görüldüğü Fransa’dan geldi.

Twitter'de birçok kişi öfkesini dile getirdi ve #BoycottGap anahtar kelimesini kullanarak markanın boykot edilmesini istedi. Ayrıca Change.org internet sitesinde, söz konusu reklamın kaldırılması için "Başörtüsü çocuk oyuncağı değil!" adı altında bir imza kampanyası başlatıldı.