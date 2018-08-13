'ABD ile görüşmeyi yasaklıyorum'

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ABD'li yetkililer bizim hakkımızda pervasızca konuşuyor. Yaptırlara ek olarak savaştan ve müzakerelerden bahsediyorlar. Bu konuda halka birkaç kelime etmeme izin verin. Ne savaş olacak ne de ABD ile müzakare yapacağız" ifadelerini kullandı. Hameney ayrıca, "ABD ile herhangi bir görüşmeyi yasaklıyorum. ABD müzakerelerdeki sözlerine asla bağlı kalmıyor. Sadece boş sözler veriyor" diye konuştu.

Twitter hesabından açıklama yapan Hamaney "Ekonomi uzmanları ve birçok yetkili bu konunun nedeninin dışarıdan değil içeriden kaynaklı olduğuna inanıyor. Yaptırımların etkisi oldu ancak ana faktör bizim bunları nasıl ele aldığımız" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye'nin İran devlet televizyonundan aktardığına göre Hamaney ayrıca, "Yaptırımlardan daha fazla hükümetin ekonomideki kötü yönetimi sıradan İranlılar üzerinde baskı yaratıyor. Buna ihanet diyemem ama bu, yönetimin büyük bir hatası" dedi.

​Nisandan beri değeri neredeyse yarı yarıya azalan İran para birimi riyalin durumundan bahseden Hamaney "Eğer bizim performansımız daha iyi, daha dikkatli, daha güncel ve daha etkili olursa yaptırımların o kadar da etkisi olmaz ve buna direnilebilir" ifadelerine yer verdi.

'NE SAVAŞ OLACAK NE DE ABD İLE MÜZAKERE YAPACAĞIZ'

Hamaney ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son zamanlarda ABD'li yetkililer bizim hakkımızda pervasızca konuşuyor. Yaptırlara ek olarak sabaştan ve müzakerelerden bahsediyorlar. Bu konuda halka birkaç kelime etmeme izin verin: Ne savaş olacak ne de ABD ile müzakare yapacağız" dedi.

'ABD İLE GÖRÜŞMEYİ YASAKLIYORUM'

Reuters'in İran devlet televizyonundan aktardığına göre, Hamaney ayrıca ABD ile doğrudan müzakere yapılmasını yasakladı.

Hamaney, "ABD ile herhangi bir görüşmeyi yasaklıyorum. ABD müzakerelerdeki sözlerine asla bağlı kalmıyor. Sadece boş sözler veriyor" dedi.

'YOZLAŞMIŞ YETKİLİLER SERT ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI'

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hamaney ayıca "Riyalin düşüşü ve altındaki fiyat artışı önemli ekonomik sorunlar. Yozlaşmış yetkililer sert şekilde cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.