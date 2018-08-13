Nijerya'da çifte intihar saldırısı

Ulusal basındaki haberlere göre, Adamawa eyaletine bağlı Madagali bölgesinde kalabalık bir noktada çifte intihar saldırısı yapıldığı belirtildi. Aynı anda düzenlenen saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.