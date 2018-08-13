AYRINTILAR GELİYOR...
13 Ağustos 2018 13:13
Almanya'dan son dakika Türkiye açıklaması
Alman Hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.
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