13 Ağustos 2018 13:13

Almanya'dan son dakika Türkiye açıklaması

Almanya'dan son dakika Türkiye açıklaması
Alman Hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.
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