Kremlin: Erdoğan, mali yardım talebinde bulunmadı

Peskov, bu konuda varsayımlara dayalı önermelerde bulunmanın yerinde olmayacağını belirtti.

Sputnik’in aktardığına göre, Peskov'a bugünkü basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durumla bağlantılı olarak Ankara'dan mali yardım talebi gelip gelmediği soruldu.

Peskov, bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Hayır, herhangi bir talep gelmedi. Her zaman gündemde önemli yer tutan somut büyük projeler istişare ediliyor. Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu NGS gibi enerji projeleri konuşuluyor. Bunun yanında, faaliyetleri daha somut hale getirilmesi gereken ortak yatırım fonu mevcut ve şirketlerimiz işbirliği yapıyor. Genel olarak, bu konular ele alınıyor."