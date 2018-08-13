Türk balıkçılar Yunan balıkçılara ateş açtı iddiası

Yunanistan'da yayın yapan Alfa televizyonunun aktardığına göre, dün Leros adasının 300 metre açıklarında Türk balıkçı teknesinden 2 Yunan balıkçı teknesine ateş açıldı. Avlanma bölgesinden ayrılmak zorunda kalan Yunan balıkçılar, daha sonra durumu sahil güvenlik güçlerine bildirdi. Sahil güvenlik güçleri bölgeye ulaştığında, Türk balıkçıların çoktan uluslararası sulara gittiği görüldü.

Yunan balıkçı Lefteris Jannukas "6 el ateş edildi. 2'si arka arkaya geldi. Bir av tüfeği veya tabanca sesine benzemiyordu" dedi.

Bir başka balıkçı Costas Tsiftis de "Türk balıkçılar bizden yaklaşık 200 metre uzaktaydı. İlk kez Türk balıkçılar tarafından bize karşı ateş açılıyor. Elbette korktuk, bunu beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.