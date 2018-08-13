Cihatçıların maaş ve silahları Türkiye’den

Türkiye’nin desteğiyle Suriye’de kurulan Ulusal Ordu’nun başında bulunan Albay Haitham Afisi, kendilerine tek destek olan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Reuters’e konuşan Afisi, “Ulusal Ordu’ya tüm destek yalnızca Türkiye’den geliyor. Başka ortak devlet yok. Türkiye, savaşçıların maaşlarının ödemesini yapıyor. Lojistik destek ve gerekli görülmesi durumunda silah yardımında bulunuyor” dedi. Daha yolun başında olduklarını söyleyen Afisi, düşmanlarını da ‘Esad, PKK ve IŞİD’ olarak sıraladı.

Reuters, Türkiye desteğiyle kurulan ordu için, “Muhalif örgütler arasındaki çekişmeleri sona erdirirse, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeybatıda yeniden güçlenmesinin önündeki en büyük engel olabilir” değerlendirmesini yaptı.

PTT şubesi de var

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktığını aktaran Reuters haberinde, Türkiye’nin rolünün yalnızca müttefik gördükleri Suriyeli muhalifleri desteklemekle kalmadığını; bölgede okullar ve hastanelerin yanı sıra PTT’ye ait beş şube açtığını da aktardı.

Haberde ayrıca “Türkiye İdlib’e 12 askeri kışla kurdu. Böylece, Rusya ve İran’la yapılan anlaşma kapsamında Afrin’in güneybatısındaki bölgeleri birleştirdi. Amaçlarının da anlaşma uyarınca İdlib bölgesindeki ‘çatışmasızlık’ ortamını sağlamak olduğu belirtildi” ifadeleri de yer aldı.

ÖSO’ya yeni ‘vitrin’

Suriye Ulusal Ordusu, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak bilinen ‘muhaliflerin’ yeniden yapılanmasıyla oluşturuldu. Ulusal Ordu’nun daha önce birleşip ayrılan muhalif gruplardan farklı olmasının sebebinin de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Operasyonu’yla YPG’yi bölgeden uzaklaştıran ‘Türk varlığı’ olduğu belirtiliyor. Ordu 35 bin kişiden oluşuyor.