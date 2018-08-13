Dünyadan Trump'a tepki yağıyor!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimi uluslararası kamuoyu yakından takip ediyor… ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye ek gümrük vergisi uygulamasına peş peşe tepkiler geliyor. Avrupa ve İran’ın ardından Alman ve İtalyan bakanlar da açıklama yaptı.

“TÜRKİYE DENGE İÇİN ÖNEMLİ ROL OYNUYOR”

Dün İtalya’dan liradaki sert düşüşle ilgili olarak Türkiye’ye dayanışma mesajı geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Il Foglio gazetesine verdiği mülakatta Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde finansal denge açısından önemli rol oynadığını vurguladı. Moavero, Türk lirasındaki düşüşle ilgili olarak dayanışmaya ihtiyaç olduğunu aktardı.

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero açıklamalarda bulundu. Moavero, “İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından kritik bir oyuncu da olan, önemli bir ülke ile dayanışma göstermektir. Böyle bir kriz durumu herkes için kötü bir haberdir ve hepimizin üzerimize düşen yakınlığı göstermesini, aynı zamanda da Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki olası sonuçlarına karşı teyakkuzda olmasını gerektirir” dedi.

“TİCARET SAVAŞI ZARAR VERİYOR”

Öte yandan Almanya’dan da benzer bir açıklama geldi. Trump’ın Türkiye kararına tepki gösteren Alman Ekonomi Bakanı Altmaier, Trump’ın hatalı olduğunu söyledi.

Almanya’da yayımlanan Bild am Sonntag gazetesine konuşan Altmaier, “Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor” dedi. Altmaier sözlerini, “Geçmişte yaşananlar gösteriyor ki ticaret savaşlarından en fazla, ürünlerin pahalılaşması nedeniyle tüketiciler etkileniyor” diyerek sürdürdü. Altmaier, dünyanın düşük gümrük vergi uygulamaları, daha az korumacı politikalar ve daha açık pazarların olduğu bir ticari ortama ihtiyaç duyduğunu belirtti.

AVRUPA: ACIMASIZ

Geçtiğimiz hafta içerisinde de İsveç’in eski başbakanı ve mevcut Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Eş Başkanı Carl Bildt, Türkiye’nin yanında bir tutum sergilemişti. Bildt, Trump’ın Türkiye’ye çelik ve alüminyum gümrük vergilerini iki kat arttırmasını “acımasız” diye değerlendirdi. Donald Trump’ın bu konudaki Twitter mesajını paylaşan Bildt, “Zor bir mali kriz geçiren bir müttefike kilit gümrük tarifelerini iki katına çıkarmak acımasızlıktır. Gerçekten” diye yazdı.

“HER ZAMAN TÜRKİYE’NİN YANINDA OLACAĞIZ”

Önceki gün açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirmişti. Kasımi, “İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız” demişti. Türkiye'nin sınırları dışından yapılan baskılara karşı mutlaka başarı sağlayacağını söyleyen İranlı Sözcü, “Milletlerin iradesi zorla ve baskıyla değiştirilemez” şeklinde konuşmuştu.