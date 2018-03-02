Alarm verildi! Burkina Faso'da patlama

Burkina Faso'da Genelkurmay Karargahı yakınlarında patlama meydana gelirken, ülkedeki Fransa Büyükelçiliği yakınlarından ise silah sesleri duyuldu.

Kaynaklara göre; Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da maskeli saldırganlar tarafından Genelkurmay Karargahı girişindeki güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi.

Fransa'nın kentteki büyükelçisi Jean-Marc Châtaigner, Burkina Faso'daki elçilik binasına ve bir Fransız enstitüsüne saldırı düzenlendiğini resmi Twitter hesabından doğruladı.

ABD Büyükelçiliği ise, başkent Ouagadougou'daki vatandaşlarına, bölgeden uzaklaşarak güvenli bir yer bulmaları çağrısında bulundu.

Reuters ajansının aktardığına göre ise başkent Ouagadougou'daki Başbakanlık Ofisi ve Birleşmiş Milletler binası çevresinde silahlı çatışmalar devam ediyor.