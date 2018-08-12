Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunda anlaşmaya vardı.
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12 Ağustos 2018 14:15
Hazar Denizi için 5 devletten kritik anlaşma
Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunda anlaşmaya vardı.
Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunda anlaşmaya vardı.
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