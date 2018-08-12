12 Ağustos 2018 14:15

Hazar Denizi için 5 devletten kritik anlaşma

Hazar Denizi için 5 devletten kritik anlaşma
Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunda anlaşmaya vardı.
+ A -

Paylaş

Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunda anlaşmaya vardı.

AYRINTILAR GELİYOR... 

Çok Okunanlar

Dünya