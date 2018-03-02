Tacizci doktor Nassar'ı suçlayan ilk erkek jimnastikçi

ABD'de 260'tan fazla kız çocuğu ve kadına yıllar boyunca cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunan ABD Jimnastik Takımı ile Michigan Eyalet Üniversitesi Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ı ilk kez bir erkek jimnastikçi cinsel istismarla suçladı.

Jacob Moore adlı jimnastikçi, ABD Jimnastik Takımının eski doktoru Nassar'ın kendisine 2016 yılında cinsel istismar ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açarak tacizci doktoru suçlayan ilk erkek sporcu oldu.

Moore'un açtığı dava Nassar'a yönelik devam eden kamu davası çerçevesinde ek olarak yapılan 6 ek şikayetten biri.

GENİTAL BÖLGESİNE AKAPUNKTUR UYGULAYATAK OMZUNDAKİ RAHATSIZLIĞI TEDAVİ EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

USA TODAY Sports'un aktardığına göre Moore 16 yaşındayken omzundaki rahatsızlık nedeniyle Nassar'ın evine gitti.

Şu anda Michigan Eyalet Üniveristesi'nde jimnastikçi olan Moore, evin bodrumunda Nassar'ın kendisiyle ilgilendiği sırada içeriye 18 yaşından küçük bir kız cimnastikçinin girdiğini, Nassar'ın erkek jimnsatikçinin külotunu indirerek kıza gösterdiğini öne sürdü.

Şikayette Nassar'ın Moore'a sporcunun omuzundaki rahatsızlığı 'gential bölgesine uygulayacağı akapunktur iğneleri ile iyileştireceğini' söylediği ve bu işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Şikayette "Omuz ağrısının erkeklerin genital bölgesine uygulanan akapunktur ile tedavi edilebileceğine dair bir tıbbi bağlantı yok" dendi.

Moore'un kız kardeşi Kamerin de verdiği ifade de Nassar'ın kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.