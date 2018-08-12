Yemen'de insanlık dramı

ABD destekli Suudi güçlerinin perşembe günü gerçekleştirdiği 29’u çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırı dünya kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’in kuzeyindeki Saada kentindeki saldırısını Save the Children örgütü kınadı. Save the Children, olayda piknikten dönen ve aralarında yaşları 6 ila 14 arasında değişen çok sayıda çocuğun da bulunduğu saldırıya ilişkin bağımsız ve acil bir soruşturma yapılmasını istedi. Saada’daki saldırıya bir tepki de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’ten geldi.





Çocuklar hedef olamaz!

Çocukları hedef alan saldırıların asla kabul edilemeyeceğini belirten UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, konuyla ilgili açıklamasında “Yemen’de bir okul otobüsünde bulunan masum çocukları hedef alan hava saldırısı karşısında dehşete düştüm. Artık yeter” ifadelerini kullandı.

Saada’da kalabalık bir pazar yerinde çoğu 10 yaşının altındaki okul çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda 29’u çocuk 50’den fazla kişi ölmüş, yine çoğu çocuk 77 kişi de yaralanmıştı.

Ürkütücü tablo

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Saada’da bir otobüse yapılan ve faturasını çocukların canlarıyla ödediği saldırının artık dönüm noktası olması gerektiğini bildirdi. BM Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu çocuklar için en doğru olanı yapmaya çağıran UNICEF, çatışmaların sonlandırılması talebinde bulundu.

En çok onlar etkileniyor

UNICEF’ten yapılan açıklamada Yemen’deki çatışmalardan en çok çocukların etkilendiği belirtildi. 2 bin çocuğun yaşamını yitirdiğinin hatırlatıldığı açıklamada çarpıcı bilgilere yer verildi: UNICEF ve diğer kurumlar, çocukların korunması ve uluslararası insani hukukun korunması için defalarca çağrıda bulundu. Ancak bu çağrıların tamamı hiçe sayıldı. 2015’ten bu yana 2 bin 400’ün üzerinde çocuk öldürüldü ve 3 bin 600’den fazla çocuk da yaralandı. Binlerce masum hayat zarar gördü ya da yok edildi. Hastanelere, okullara ve temel altyapıya yönelik saldırılar sıradanlaştı.

Devam eden çatışmalar ve tekrarlanan saldırılar nedeniyle 11 milyon çocuk da dahil olmak üzere, insani yardımlara muhtaç milyonlarca kişiye ulaşamıyoruz. Bu insanlara ulaşmamız engelleniyor. Çocukların böylesi saldırılardan korkarak yaşayacakları bir dünyada yaşadığımızı düşünmek gerçekten zor, ancak şu anda o noktadayız. Bu felaketin sona ermesi için daha ne kadar çocuğun acı çekmesi ya da can vermesi gerekecek?”

Bakanlık’tan açıklama

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

BM’den çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı. Guterres, saldırıya ilişkin bağımsız ve hızlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında da bulundu.





Savaşa müdahil olan tüm tarafların uluslararası insani hukuka saygı duymaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirten BM Genel Sekreteri, bu savaşa son vermenin tek yolunun müzakere edilmiş siyasi bir çözüm olduğunu da vurguladı.

Guterres, gerginliğin daha fazla tırmanmaması için tüm taraflara yapıcı bir şekilde siyasi süreçte rol alması çağrısı yaptı.

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3 YILDIR SÜRÜYOR

Yemen’de üç yıldan uzun süredir Husiler ile ABD destekli Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.