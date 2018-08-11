İran'dan destek açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, "İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız" dedi.