Türkiye'ye geçen Yunan askerlerine tutuklama talebi

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan biri teğmen, diğeri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçtib

(DHA)- Son dakika habere göre, Türk askerleri tarafından gözaltına alınan askerlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi.

Türk askerleri, 2 Yunanlı askeri gözaltına aldı. Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaptıkları belirlenen Yunan askerlerin, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

Gözaltında bulunan 2 Yunanlı askerle ilgili soruşturma yürütülürken, konu Edirne Valiliği tarafından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına da bildirildi.

YUNAN ASKERLERİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen 2 Yunan askerinin yakalandıktan sonra silahları ile üzerlerinde bulunan cep telefonlarına el konuldu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan askerler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan 2 Yunan askeri, 'askeri casusluğa teşebbüs etmek' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Yunan askerlerinin hakimlikteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.