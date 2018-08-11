Taliban, oraya saldırı başlattı!

AĞIR silahlarla donanmış Taliban güçleri dün sabaha karşı 02.00 sıralarında Afganistan’ın başkenti Kabil’in 120 km güneyinde Gazne ile Kabil arasındaki yolun kontrolünü sağlamak için Gazne şehrine eş zamanlı saldırı başlattı. Daha önce kentteki evlere yerleşen Taliban güçleri, polis karakolu, ev ve işyerlerini ateşe verdi. ABD saldırı helikopterleri ve silahlı insansız araçları ile Afgan güçlerine Taliban’a karşı destek verdi. Taliban’ın kentte kontrolü sağlamaya çalıştığı belirtildi.

Gazne Polis Şefi General Ferit Ahmet Meşal Taliban güçlerinin, etrafında aylardır şiddetli çatışmaların sürdüğü Gazne şehrinin birçok bölgesini ele geçirdiğini açıkladı. Afganistan’daki ABD güçlerinin sözcüsü dün sabahtan itibaren ateşin kesildiğini belirtirken, gün boyunca münferit çatışmaların devam ettiğine dair haberler geldi.

‘EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN’

Halktan evlerinden çıkmamaları istenirken, çatışmaların sürdüğü yerde elektrikler kesildi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mucahid yayımladığı bildiride Gazne şehrine gece boyu saldırılar düzenlendiğini onlarca polis ve askerin öldürüldüğünü, çok sayıda silahın ele geçirildiğini söyledi.

Saldırı Afganistan’da Taliban ile hükümet güçleri arasında 17 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için yapılması beklenen görüşmeler arifesinde meydana geldi. Haziran ayında Ramazan bayramı döneminde hükümet ile Taliban arasında üç günlük ateşkes anlaşması yapılmıştı. Geçen ay ilk kez Taliban temsilcileri, Katar’da ABD’li temsilcilerle bir araya gelmişti.