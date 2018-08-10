Rusya'dan Türkiye’ye: Barikatın aynı tarafındayız

ABD’nin Rusya ve Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Duma vekilleri, iki ülkenin de “barikatın aynı tarafında olduğunu” söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre ABD’nin Rusya ve Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Duma vekilleri, iki ülkenin de “barikatın aynı tarafında olduğunu”, ekonomik bakımdan yeterince güçlü ve istikrarlı olan iki ülkenin ortak politikalar üretmesi durumunda Washington’un Moskova ve Ankara’ya baskısının işe yaramayacağını vurguladı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Eğitim Komisyonu Başkanı ve uluslararası siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, Sputnik’e verdiği röportajda Rusya ve Türkiye’nin barikatın aynı tarafında olduklarını belirtti.

Nikonov, “Şu anda gerçekten birçok ülke aynı kayıkta buluştu, zira ABD insanoğlunun büyük bir kısmına yaptırım uyguluyor. Rusya ve Türkiye bu durumda barikatın aynı tarafında bulunuyor. Türkiye’nin Rusya’dan S-400’leri satın alma girişimi, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a yönelik suikast girişimine karıştıkları ve darbe girişiminde yer aldıkları şüphesiyle birçok kişinin tutuklanması ABD’nin memnuniyetsizliğine yol açıyor. Yaptırımlar giderek genişletiliyor, ABD, güçlünün pozisyonundan hareket ettiğine inanıyor, Türkiye’nin Washington’a ekonomik ve siyasi açıdan çok bağımlı olduğunu ve Erdoğan’a baskı yaparak ABD’nin lehine taviz vermenin mümkün olacağını düşünüyor” diye konuştu.

‘TÜRKİYE SONUNA KADAR AYAKTA KALACAK’

Rus uzman, sözlerine şöyle devam etti:

“Amerikalıların hesabının yanlış olduğunu zannediyorum, zira Erdoğan ve Türk toplumu kesinlikle şantaj ve baskıya boyun eğmeye meyilli değil. Bildiğim kadarıyla toplum ve meclis, muhalif partiler de dâhil olmak üzere bu durumda Erdoğan’ı destekliyor ve Amerika’nın baskısına boyun eğilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle Türkiye sonuna kadar ayakta kalacak ve Erdoğan bunu söyledi. Türkiye’nin ticaret alanında ve diğer birçok farklı alanda Rusya için önemli ortak olduğu açıkça ortada. Bu nedenle Rusya, ABD-Türkiye ihtilafında şüphesiz Türkiye’den yana olacak ve ben, Ankara’nın Rus desteğine güvenebileceğinden eminim.”

‘ABD, BİRÇOK ÜLKENİN KENDİSİNE İTAAT ETMESİ İÇİN UĞRAŞIYOR’

Sputnik’e konuşan Duma'nın Devlet İnşaat ve Mevzuat Komitesi Başkanı 1. Yardımcısı Mihail Emelyanov ise şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin politikası, yeni güç merkezlerini bastırmaya çabalamasından ibaret. Tek kutuplu dünya düzeni sona eriyor, ABD kontrolü elinde tutamıyor ve umutsuzca yaptırım politikalarını uygulamaya çalışıyor. Hem Rusya’ya, hem Çin’e, hem de İran’a gani gani yaptırım uygulanıyor. Şimdi Türkiye de yaptırım listesine dâhil oldu. Bağımsız politika sürdüren ülkelere yaptırım getiriliyor. Bu, birçok ülkeyi kendisine itaat ettirme çabası.”

‘RUSYA, TÜRKİYE’Yİ BAĞIMSIZ POLİTİKALARINDA DESTEKLEMEK İSTİYOR’

Emelyanov, şöyle devam etti:

“Bunu başaramayacakları açıkça ortada, zira bu devletler ekonomik bakımdan yeterince güçlü ve istikrarlı. Bunun da ötesinde, farklı ülkelere yönelik aynı zamanda uygulanan yaptırımlar, bu ülkelerin yakınlaşmasına neden oluyor. Özellikle Türkiye ile ekonomilerimizin bir birini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söylemek gerekir. Bu nedenle ekonomi politikalarının birlikte yürütülmesi, Rusya ve Türkiye’nin ABD’nin yaptırımlarından zarar görmemesini sağlayacağı gibi karşılıklı olarak ekonomilerini geliştirmelerine de olanak verecek. Bu durumda Rusya, Türkiye’yi bağımsız politikalarında desteklemek istiyor, zira bu durum, güçlü bir Avrasya blokunun kurulmasına da stratejik olarak katkı sağlayacak. Bu faydalı adımlar, Rusya ve Türkiye’nin Amerikan ekonomisine karşı bağımlılığını azaltacak ve bağımsızlıklarını sağlayacak. Bağımsızlıksa, ülkelerimizdeki vatandaşların refahının teminatıdır, zira Amerika’nın politikası, kendilerine bağımlı olan ülkeleri soymaktan ibaret.”