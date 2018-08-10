Yunanistan, Moskova Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Yunanistan hükümeti, 11 Temmuz'da 2 Rus diplomatı "Yunanistan'ın içişlerine müdahale ettiği" iddiasıyla sınır dışı ederek 2 Rus diplomata da ülkeye giriş yasağı getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırmış, ayrıca Atina'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına misilleme olarak 4 Yunan diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Yunan diplomatları sınır dışı etmesine tepki göstererek, "Rus tarafının kararı intikam amaçlı ve keyfidir ve hiçbir dayanağı bulunmamaktadır." açıklamasını yapmıştı.