Trump'ın son yaptırımı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Türkiye’nin çelik sektörü ABD’nin gümrük vergisinin ilk turlarından sert bir şekilde etkilendi ve bugün Trump’ın açıkladığı daha yüksek oranlar baskıyı daha da arttıracak. Kanada ve Meksika gibi diğer büyük çelik üreticileri daha önceki vergilere muafiyet kazanırken, bu Türkiye için diğer ülkelere göre daha büyük bir darbe yedi anlamına geliyor. Türkiye'nin ABD'ye yaptığı çelik ihracatı, yılın ilk beş ayında yarıdan fazla düşüş kaydetti. Türkiye, dünyanın altıncı büyük çelik üreticisi konumunda.

ABD'den Türkiye'ye ek gümrük vergisi yaptırımı

Çelik üreticileri, bu muafiyetlerin çoğunun kaldırılmasının ardından geri adım atmayı umuyorlardı, ancak bu artık boş bir umut gibi gözüküyor. Türk çelik stokları endeksi, açıklamanın hemen ardından yüzde 10 düşüş gösterdi.

ABD Sayım Bürosu'nun verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bir milyon tonla karşılaştırıldığında, Türkiye 'de Mayıs ayına kadarki dönemde Amerika'ya yaklaşık 500.000 ton çelik ihraç etti. ABD, Türkiye 'nin en büyük çelik alıcısından üç numaraya kadar düştü.

Bloomberg'den aktarılana göre Türkiye , İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine çelik ihracatını artırdı. Trump ’ın bugünkü hareketi, daha fazla çelik ihracatının Avrupa’ya yöneleceği yönündeki korkuları artıracak ve bölge sözde korunma önlemleri ile uğraşmaya devam edecek gibi gözüküyor.