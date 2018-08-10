Beyaz Saray: Yaptırım kararının gerekçesi...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini Twitter’dan duyurmasının ardından, Beyaz Saray’dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Duvar'ın aktardığına göre; Beyaz Saray sözcüsü Lindsay Walters, Trump’ın Amerikan Ticaret yasasının 232’inci maddesi uyarınca yönetimine gümrük vergilerini iki katına çıkarmak için hazırlık yapma talimatı verdiğini açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye ek gümrük vergisi yaptırımı

Sözcü, gerekçenin ulusal güvenlik olduğunu söyledi. Walters, “232’inci maddeye dayalı vergiler, ihracat ürünleri ulusal güvenliğe zarar verme tehdidi oluşturan belirli ülkelere uygulanır. Ticaret veya başka meselelerle ilgili müzakerelerden bağımsızdır” dedi.

Yaptırım kararının ardından dolardan ilk tepki

Türkiye, ABD'ye en çok çelik ihracatı yapan 6'ncı ülke konumunda. Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017 yılında 1,12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.