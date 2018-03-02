'Vatandaş siyasetçiye küfredebilir hareket yapabilir!'

Avusturya'da bir mahkeme aşırı sağcı politikacının solcu grup hakkındaki davasını haksız buldu: Vatandaşların siyasetçilere küfretme ve müstehcen hareketler yapma hakkı vardır.

BBC Türkçe- Avusturya’da bir mahkeme, aşırı sağ görüşlü bir siyasetçinin şikayeti üzerine açılan davada, ‘vatandaşların siyasetçilere küfretme ve müstehcen hakaretler yapma hakkı’ olduğuna hükmetti. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin Genel Başkanı Heinz-Christian Strache, solcu eylemcilerin hazırladıkları bir videoda kendisini eleştirerek, “kamuoyu önünde” hakaret ettikleri söylemişti. Ancak başkent Viyana’daki mahkeme şikayeti kabul etmedi. Mahkemenin kararında “provokatif ve şoke edici” siyasi fikirlerin “ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğuna” dikkat çekildi.

‘HOŞNUTSUZLUĞUNUZU ORTA PARMAĞINIZLA İFADE EDİN’

Solcu Linkswende Jetzt (Sol Şimdi) grubu, destekçilerinden Stratche’nin Avusturya hükümetine girmesinden duydukları hoşnutsuzluğu ‘orta parmaklarını kaldırarak’ ifade etmelerini istemişti. Grup ayrıca videoda taraftarlarının “… Strache’yi” demeleri için bir dizi neden sıralamıştı.

Bu gelişmeler yaşandığı sırada Avusturya’nın devlet televizyonu ORF de kanalı ve bir sunucusunu ‘yalan söylemekle’ suçlayan Strache’ye karşı dava açtı.

Strache’nin Özgürlük Partisi Avusturya’da Muhafazakâr Halk Partisi’nden 31 yaşındaki Sebastian Kurz’un başkanlığındaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı. Başbakan Yardımcısı olan Strache’nin yanı sıra dışişleri, içişleri ve savunma bakanlıkları da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin elinde.