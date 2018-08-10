Kanada'nın Fredericton eyaletinde yaşanan bir olay sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, polis halkı, "Güvenliğiniz için evlerinizden çıkmayın ve kapılarınızı kilitleyin" uyarısında bulundu. Olay hakkında soruşturma devam ediyor.
10 Ağustos 2018 15:08
Kanada'da silahlı saldırı!
Kanada'da yaşanan bir olay sonucunda en az 4 kişi hayatını kaybederken, polis vatandaşları sokağa çıkmamamaları için uyardı.
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