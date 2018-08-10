Yunan askerleri için arabuluculuk teklifi

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye, Yunanistan ziyaretinde Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunanistan askeri için arabuluculuk yapabileceğini söyledi.

Kathimerini'de yer alan haberlere göre El Atiyye , Yunan mevkidaşı Panos Kammenos'la Atina'da gerçekleştirdiği görüşmede, mart ayında sınırı geçtikleri için Türk makamlarınca tutuklanan ve Türkiye tarafından casuslukla suçlanan iki Yunanistan askeri için arabuluculuk yapabileceğini söyledi.

Katar Savunma Bakanı Halid El Attiye, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasına ülkesinin aracı olabileceğini açıkladı.

Aynı zamanda Katar Başbakan Yardımcılığı görevini de yürüten Halid El Attiye, aracılık teklifini, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Atina'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptı. Kammenos'un ise söz konusu teklifinden ötürü El Atiyye'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

Katar 'ın aracılık hamlesi, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, iki Yunan askerinin tutuklanması emrini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini iddia etmesinden bir gün sonra geldi.

Atiyye ayrıca, Yunanistan'da meydana gelen ve 90'dan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın felaketinden ötürü de Yunanistan halkına başsağlığı diledi.