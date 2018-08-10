Ahmedinejad'dan Ruhani'ye istifa çağrısı

Perşembe günü sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayınlayan Ahmedinejad, İran halkının mevcut hükümete güveninin kalmadığını öne sürerek Ruhani'ye hitaben "Sizin mevcudiyetiniz ülkenin zararına işliyor" açıklamasında bulundu.

Ekonomik krizi eleştiren Ahmedinejad, "Ruhani, depoların ve hazinenin boş olduğunu, hükumetin de borçlu olduğunu söyledi. Bu sözlerin hiçbiri doğru değil. Bunca zaman geçti ve şuan 5 yıllık bir ekonomik depresyonun ülkeye dayatıldığını görüyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANI KONUMUNDA KALMANIZ HEM ÜLKENİN HEM DE ŞAHSINIZIN ZARARINA OLACAKTIR'

61 yaşındaki eski siyaset adamı halkın artık Ruhani'ye güvenmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu anlamanız için nasıl ifade etmem gerekiyor? Cumhurbaşkanı konumunda kalmanız hem ülkenin hem de şahsınızın zararına olacaktır. Halkımızın memnuniyetini kazanmanız gerekiyor. Belki de bunun en iyi yolu artık cumhurbaşkanlığınıza devam etmemenizdir.''

İran ekonomisi son birkaç senedir kötü günler geçiriyor. Hayat pahalılığı ve hükümet politikalarından dolayı geçtiğimiz Aralık ayında Meşhed, Kaşmer ve Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde geniş çaplı isyanlar baş göstermişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası ekonomi daha çalkantılı bir döneme girdi. Halk bu gelişmeler sonrası büyük şehirlerin çarşılarına giderek fiyatları artması muhtemel ürünlerden stok yapmaya başladı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan Haziran ayında ekonomik kriz nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini söylemişti.