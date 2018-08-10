'ABD, Brunson için Türkiye'ye süre verdi'

İngiliz gazetesi Financial Times'ta, ABD'nin, papaz Andrew Craig Brunson ın serbest bırakılması için Türkiye'ye çarşamba gününe kadar süre tanındığı iddia edildi.

Papaz Brunson ev hapsine alınmasının ardından ABD ve Türkiye arasında başlayan krizde yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, ABD'nin görüşmelerde Türkiye'ye papaz Brunson'ı serbest bırakması için çarşamba gününe kadar süre verdiği öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinin İngiliz gazetesi Financial Times'tan aktardığı iddia, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nden Türkiye uzmanı Soner Çağaptay’a dayandırıldı. Çağaptay gazeteye TL’deki değer kaybına ilişkin haberi için verdiği demeçte, “ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ın Türk yetkililere, Ankara’nın Brunson’ı bırakmak için önümüzdeki hafta çarşambaya kadar süresi olduğunu söylediğini” öne sürdü.



Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşundan Türkiye uzmanı Aaron Stein de, “ABD Dışişleri’nde yapılan görüşmelerde Türk heyetine Brunson’ın bırakılması için bir ültimatom verildiğini” iddia etti. Stein, “ABD’nin pozisyonu net artık anlaşma pazarlığı yok” dedi.