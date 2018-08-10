Yemenli çocuklara saldırı: 50 ölü, 77 yaralı!

Sputnik- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, saldırının 'meşru bir askeri eylem' olduğunu savundu.

Husilere ait ‘El-Mesira’ televizyonunda yayınlanan haberde, Sada’nın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ardından ölü sayısının 50’ye, yaralıların 77’ye yükseldiği bildirildi.

‘ÖLENLER ARASINDA ÖĞRETMENLER DE VAR’

Suudi Arabistan-ABD uçakları tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda, hayatını kaybedenler arasında öğretmenlerin de olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, otobüsün, Dahyan’daki bir çarşının ortasında hedef alınmasının ölü sayınının artmasına neden olduğu kaydedildi.

KIZILHAÇ: ONLARCA ÖLÜ VE YARALI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ise sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerinin olabildiğince fazla sayıda kişiyi kurtarmak için çalıştığına işaret ederek, Sada’daki hastanelerin teknik ekiplerle desteklendiğini belirtti. ICRC, daha önce yaptığı açıklamada, Yemen’in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu belirtmişti.

​SUUDİ ARABİSTAN: ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKA UYGUN

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ‘Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem’ ifadesini kullandı. Maliki, Suudi Arabistan’ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını ileri sürdü. Bu eylemin, ‘uluslararası insancıl hukuka ve teamüllere uygun’ olduğunu savunan Maliki, koalisyon güçlerinin, ‘İran’a bağlı Husi militanların, çocukları savaşa seferber edilmesi ve savaş alanında bir araç olarak kullanılması gibi suç ve terör eylemleri’ karşısında tüm tedbirleri alacağını söyledi.

Maliki, ‘balistik füze atılması ve sivillerin hedef alınmasından sorumlu terör unsurları ve liderlerinin hesap vereceğini’ belirterek, bunun, koalisyon tarafından sarf edilen ‘terör unsurlarının bölgesel ve uluslararası güvenliğe zarar vermesini engelleme çabaları’ çerçevesinde yapılacağını aktardı.