9 Ağustos 2018 22:57

ABD’den flaş Türkiye açıklaması

ABD’den flaş Türkiye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Türkiye ile müzakere süreci devam ediyor" dedi.
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