9 Ağustos 2018 14:58

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye İdlib talebi

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye İdlib talebi
Birlemiş Milletler'in Suriye Danışmanı Jan Egeland, Rusya, İran ve Türkiye'nin İdlib'de olası bir çatışma durumundaki tutumları hakkında açıklamada bulundu.
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Birlemiş Milletler'in Suriye Danışmanı Jan Egeland, İdlib'de milyonlarca sivilin tehdit altında olduğu İdlib'de olası bir çatışmayı engellemek için, Türkiye, Rusya ve İran'ın işbirliği içinde olacağını belirtti.

Egeland, yaşanan bu durumun Suriye'nin kuzeybatısında 4 milyon ya da daha fazla insanı ilgilendirdiğini söylerken, diplomatların bir çözüme ulaşması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in olası savaş senaryoları üzerine hazırlıklar yaptığını dile getirirken, ihtiyaç durumunda Türkiye’ye çağrıda bulunacağını ve Türkiye'nin siviller için sınır kapılarını açmasını isteyebileceğini açıkladı.

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