'Avrupa'nın G noktası' reklamı ortalığı karıştırdı

Litvanya'nın başkenti, 'Nerede olduğumuzu kimse bilmiyor, ama bir kere geldiniz mi, kendinizden geçeceksiniz' mesajı vermek için 'Avrupa'nın G noktasının Vilnius olduğuna' dair reklam kampanyası başlattı.

Papa'nın ziyareti öncesine denk gelen kampanya, ülkede tartışma yaratırken özellikle Katolik Kilisesi'nin tepkisini çekti.

Kadınlarda varlığı kesinkes kanıtlanamayan ama vajinanın önduvarında orgazma yol açan erojen bir bölge olduğunda mutabık kalınan G noktasını, Baltıklar'daki bir kent de sahiplendi. Litvanya'nın başkenti Vilnius, 'Avrupa'nın G noktası' olduğu iddiasıyla kendi reklamını yapıyor.

Bugün Berlin ve Londra'nın bilboardlarını süslemeye başlayan dev ilanların üst kısmında küçük harflerle ''Nerede olduğunu kimse bilmiyor, ama bir kere buldun mu da aklını başından alıyor'' yazıyor, hemen ardından dev harflerle 'Avrupa'nın G noktası Vilnius' yazısı yer alıyor.

REKLAMCILIK ÖĞRENCİLERİNİN PROJESİYDİ

Yazıların altında Avrupa haritası desenli çarşaf üzerinde uzanmış bir kadının güçlü fiziksel tepki verirken haritanın Baltıklar'da bir yere denk gelen kısmını avucunda sıktığı görülüyor.

2.8 milyon nufuslu Litvanya'nın 575.000 nüfuslu başkentinin kendisini 'Avrupa'nın G noktası' olarak takdim etmesi, sosyal medayada büyük ilgi gördü.

Ama 18-35 yaş arasındaki turistleri hedef aldığı söylenen kampanyaya ülke içinden tepki var. Litvanyalı halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencilerinin Vilnius'un Avrupa'da alterntif bir rota olarak ilgi çekmesini sağlamak amacıyla hazırladığı ve kentin turizm yetkililerinin pek beğenip üzerine atladığı kampanya özellikle Katolik Kilisesi'nin şimşeklerini çekti.



BAŞPİSKOPOS: SEKS TURİZMİ KENTİ MİYİZ?

Papa Francis'in gelecek ay Litvanya'dan başlayacağı Baltıklar ziyareti öncesine denk gelen kampanyaya Vilnius Başpiskoposu Gintaras Grusas 'Vilnius'u seks turizmi kenti gibi gösterdiği ve kadın cinselliğini suiistimal ettiği' eleştirisini getirdi.

'CİNSELLİK ÜZERİNDEN PAZARLAMA DEVRİ BİTTİ'

Eski Belediye Başkanı, artık Batı'da hiç kimsenin, özellikle de kamusal yetkililerin, pazarlama için cinsel referanslar kullanmadığına dikkat çekti.

Kampanyanın Papa'nın eylül sonundaki ziyaretinin ertesine bırakılması talebini 'Go Vilnius' isimli kentin resmi turizm ajansına kabul ettiremeyen hükümet, bu kez de Papa'nın ziyaretinden önce sona ereceğini savundu.



'TUHAF AMA DEMOKRASİ ÇERÇEVESİ İÇİNDE'

Kampanyanın asıl sorununun zamanlaması olduğunu, kamu ahlakını rencide ettiğini düşünmediğini söyleyen Başbakan Saulius Skvernelis ''Biraz tuhaf bir reklam tercihi, ama demokratik bir ülkede çizgiyi aştığını düşünmüyorum'' dedi.

TURİZM REKABETİ TAM GAZ

Go Vilnius Genel Müdürü Inga Romanovskiene de ''Papa'nın ziyareti çok önemli bir olay, ama Vilnius aynı zamanda yeni ziyaretçileri cezbetmek istiyor. Turizme çok büyük yatıırmlar yapan diğer Avrupa kentleriyle yüksek düzeyde rekabet içindeyiz'' açıklamasını getirdi.



TURİST SAYISINDA ARTIŞ VAR

Bununla birlikte billboard ilanlarının bir hafta kalacağını, online kampanyanın bir ay süreciğini söyleyerek tepkileri yatıştırmaya çalışan Go Vilnius, bu yılın ilk üç ayında kente 210.000 ziyaretçi geldiğini, bunun 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7.5 artış anlamına geldiğini belirtti.

'SAKLI MÜCEVHER'

Bunda The New York Times, The Guardian, The Independent gazetelerinin yanısıra Fransız, Alman, Fin medyasının bu yıl kente geniş yer ayırması ve seyahat rotası olarak tavsiye etmesi de önemli rol oynadı. Pek çok haberde 'Avrupa'nın muhakkak gidilip görülmesi gereken 10 kenti' arasında gösterilen Vilnius için 'keşfedilmemiş', 'saklı mücevher' gibi nitelemeler yapıldı.