Japon prenses yine evlenemedi

Japon medyasındaki haberlere göre aşkı için unvanından vazgeçen Japon prenses Mako'nun evliliği müstakbel kayınvalidesinin borçları nedeniyle ertelendi.

Japonya İmparatoru Akihito'nun en büyük torunu olan Prenses Mako'nun ailesi, evliliğin Mako'nun nişanlısı Kei Komuro'nun annesinin borçları konusunda yaşanan sorunlar çözülene kadar ertelendiğini açıkladı.

Söz konusu borçların oğlunun üniversite öğrenimini karşılamak Komuro'nun annesi tarafından eski nişanlısından alındığı da belirtildi.

Japon medyasının aktardığına göre Mako'nun anne ve babası Prens Akişino ve Prenses Kiko, Komuro'nun annesinin borçları konusunda medyada çıkan haberlerden rahatsız.

İkilinin bu konudaki şikayetlerini müstakbel damadın ailesi ile yaptıkları bir dizi yüz yüze görüşmede gündeme getirdiği ve evliliğin bu sorun çözülene kadar yapılmaması gerektiğini söyledikleri belirtildi.

EVLİLİK 2020'YE ERTELENMİŞTİ

Prenses Mako geçen eylülde halktan biri olan ve Tokyo'daki üniversite eğitimi sırasında tanıştığı 26 yaşındaki avukat Komuro ile nişanlandığını duyurmuştu. Japon prensesi, nişanlısı ile evlendiğinde halktan biriyle evlenen imparatorluk ailesinin tüm kadın üyelerinin başına geldiği gibi soyluluk unvanını kaybedecek.

İkilinin bu yıl kasım ayında evlenmesi planlanıyordu ancak şubat ayında evliliğin birdenbire 2020'ye ertelendiği açıklanmıştı. Çift o dönem yaptıkları açıklamada hazırlıklar için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirtmiş ve ' evlilik hakkında daha derinlemesine düşünmeleri gerektiğini' söylemişti. Prenses Mako "Bu sonbahardaki evliliğimize ve sonraki yaşamımıza ilişkin bir dizi etkinlik konusunda yeterli hazırlıkları yapma konusunda vaktimizin yeterli olmadığını fark ettik. Bazı şeyleri aceleye getirdiğimize inanıyoruz" demişti.

Evlilik ve öncesinde yapılacak ritüeller konusunda kesin tarih açıklanmazken Kyodo haber ajansı çiftin sürekli görüştüğünü ve evlilik konusundaki kararlarının geçerli olduğunu vurguladı.

HÜKÜMETİN ÇİFTE VERECEĞİ PARAYA TEPKİ GÖSTERİLMESİNDEN DE ENDİŞE EDİLİYOR

Prenses 'in imparatorluk ailesinden çıkmasını ve yeni hayatına başlamasını kolaylaştırmak için Japon hükümetinin çifte vereceği 100 milyon yen'in (900.000 dolar) de kamuoyunda tepki çekebileceği düşünülüyor.

Ayrıca evlilik hazırlıklarının İmparator Akihito'nun gelecek yıl 30 Nisan'daki tahtı bırakma planını da gölgelemesinden kaygı duyuluyor.

84 yaşındaki Akihito sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle tahtı bırakacağını açıklamış ve son 200 yılda tahttan çekileceğini duyuran ilk Japon İmparatoru olmuştu. Akihito'nun ardından tahta Veliaht Prens Naruhito geçecek.