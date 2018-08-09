Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’da tümör saptandı. Yapılan açıklamada kanser hücresinin birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirildi.
9 Ağustos 2018 00:41
Beşar Esad'ı üzen haber!
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a meme kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.
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