İsrail'de kadın asker sayısında rekor

Bu sayının geçmiş yıllara göre bir rekor olduğu belirtildi. İsrail ordusunun bu hafta yaptığı çağrının ardından bin kadın, ‘acemi asker’ olarak muharebe birliklerinde görev yapma talebinde bulundu. Bu sayının geçmiş yıllara göre en yüksek sayı olduğu belirtildi. Rusya’dan İsrail’e giden 258 kadın da orduda görev yapacak.

İsrail’den Galey Tsahal radyosunun aktardığına göre, İsrail ordusunun çağrısının ardından rekor sayıda kadın muharebe birliklerinde görev yapmak için gönüllü oldu. Bin kadın, acemi askerlik için talepte bulundu. 5 yıl öncesinde kadar bu sayının iki kat daha az olduğu, dindar genç kızlar arasındaki gönüllü olmak isteyenlerin sayısının arttığı belirtildi.

Öte yandan İsrail kökenlilerin yanı sıra Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve diğer ülkelerden gelen genç kadınlar da İsrail ordusuna katıldı. Orduda Ukrayna’dan 312, Rusya’dan 258, ABD’den 248, Fransa’dan 167 kadın askerlik yapacak.