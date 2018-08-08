ABD'de görüşme trafiği: İkinci görüşme Hazine Bakanlığı'nda

Görüşmeden ilk fotoğraflar ajanslara düştü. İkinci görüşme için heyet ABD Hazine Bakanlığı'na ulaştı. Görüşme kısa süre içerisinde başlayacak.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden heyetin görüşmesi gerçekleşti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlığı'ndan üçer yetkili yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği bilgisini vermişti.

Dün basında yer alan haberlerde iki taraf arasında bazı konularda bir ön mutabakat sağlandığı ve Türk heyetinin bu konuların detayları konusunda görüşmeler yapacağı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dün akşam düzenlediği basın toplantısında bir heyetin Washington'ı ziyaret edeceği haberlerini gördüğünü belirtirken, taraflar arasında yapılacak herhangi bir toplantıyı doğrulamamıştı.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ve PKK bağlantıları olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz haftalarda ev hapsine alınan Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını isteyen ABD , Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almıştı.

Yargı süreci İzmir 'de devam eden Brunson'ın ev hapsine alınması ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi kararına avukatlarının yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti.

İçişleri ve Adalet bakanlarının mal varlıklarını dondurma kararı alan ABD 'ye Türkiye'nin de aynı şekilde karşılık vereceği açıklanmıştı.

Tarafların sorunları çözme konusunda çalışmak konusunda mutabık kaldığı açıklanmıştı.

Türk heyetinin ABD tarafı ile gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde sadece Brunson ve tutuklu ABD vatandaşları ve yerel çalışanları değil, Washington'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yeniden gündeme gelen İran yaptırımları da bulunuyor.