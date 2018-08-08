8 Ağustos 2018 18:01

Esma Esad hastaneye kaldırıldı

Esma Esad hastaneye kaldırıldı
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
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Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Esma Esad ve Beşşar Esad'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak şu mesaj yazıldı:

"Güç, itimat ve inançla… Esma Esad, erkenden keşfedilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Grubu, Esma Hanım'a acil şifalar diler."

 

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