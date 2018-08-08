8 Ağustos 2018 14:22

ABD - Türkiye krizinde yeni gelişme

ABD - Türkiye krizinde yeni gelişme
ABD'ye giden Türk heyetinin bugün bakan yardımcısı John Sullivan ile görüşecek.
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'a giden dokuz kişilik Türk heyetinin bakan yardımcısı John Sullivan ile bugün görüşeceğini duyurdu.

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