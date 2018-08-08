ABD 'ön mutabakat' konusunda ne söyledi?

"Bir anlaşma olsa Brunson evine dönmüş olurdu" diyen Nauert, Washington'a giden heyete dair sorulara yanıtında da görüşme planlarını teyit etmedi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Pastör Brunson krizine ilişkin bir dizi açıklama yaptı. Nauert, Türkiye ile henüz bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi; Türkiye ile şu an için herhangi bir görüşme planını da teyit edemeyeceklerini söyledi. Türkiye’den dokuz kişilik bir heyet Washington için yola çıkmışken, Nauert’e günlük basın toplantısında ön mutabakata dair haberler ve ilgili temaslar soruldu.

‘ANLAŞMA OLSAYDI…’

Amerikalı sözcüye, “Türklerle Pastör Brunson konusunda bir anlaşmaya vardınız mı? Ve Türk delegasyonu Washington’da kiminle görüşecek?” sorusu yöneltildi. Nauert şu yanıtı verdi: “Eğer herhangi bir anlaşmaya varmış olsaydık, sanırım Pastör Brunson’ın [Türkiye’de tutuklu olan] diğer Amerikan vatandaşlarıyla birlikte buraya evine geri döndüğünü görürdünüz.” Nauert, iki ülkenin dışişleri bakanlarının dün bir telefon görüşmesi yaptığını da ekledi ancak ayrıntı vermedi.

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HEYETİN TEMASLARINI TEYİT ETMEDİ

Ardından sözcüye, Türk heyetinin kiminle görüşeceği soruldu. Nauert, “Bu konudaki haberleri gördüm. Bunun hiçbirini teyit edemem ve şu an ilan edecek bir görüşme veya başka herhangi bir şey yok” yanıtını verdi

‘TÜRKİYE OLMAYAN ANLAŞMAYI MI İLAN ETTİ?’

Ardından bir gazeteci şu soruyu yöneltti: “Bu, Türklerle tekrar tekrar olan bir şey. Onlar bir anlaşma yapıldığını ilan ediyorlar – önceki dışişleri bakanı ile ve Menbic konusunda da yaşandı. Onların sürekli bu tip şeyleri ilan ediyor olması sizin için biraz sinir bozucu olmuyor mu?”

Nauert soruyu, “Bu konuda yorum yapmayacağım. Bazen bizim söylediğimiz şeylerden farklı şeyler söyleyen hükümetler olduğunu bildiğinizi sanıyorum ve bu şaşırtıcı değil. Genel olarak geçmişte sık sık yaşandı bu” diye yanıtladı.

‘İLERLEME KAYDEDİLMEDİ’

Amerikalı sözcüye, ‘Brunson krizinde daha fazla yaptırım adımı atılmaması konusunda ilerleme kaydedilip kaydedilmediği‘ de soruldu. Yaptırımlar konusunda yorum yapamayacağını belirten Nauert, “İlerleme olup olmadığını sordunuz. Bizim istediğimiz ilerleme, Pastör Brunson’ın, oradaki personelimizin ve diğer Amerikan vatandaşlarının eve getirilmesi. İstediğimiz gerçek ilerleme bu ve henüz bu noktada olmadığımız açık” dedi. Nauert, iki ülkenin dışişleri bakanlarının telefonda konuşmuş olmasını ise ‘iyi bir işaret olarak gördüklerini’ vurguladı.