Heather Nauert, “Türkiye ile herhangi bir anlaşmaya varlığına dair haberleri doğrulayamayacağını” söyledi. Günlük basın toplantısında konuşan Nauert, “Bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör Brunson buraya evine dönmüş olurdu” ifadelerini kullandı.
7 Ağustos 2018 22:56
ABD'den Brunson krizi ile ilgili flaş açıklama
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Brunson krizi ile ilgili açıklama yaptı.
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