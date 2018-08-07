7 Ağustos 2018 22:56

ABD'den Brunson krizi ile ilgili flaş açıklama

ABD'den Brunson krizi ile ilgili flaş açıklama
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Brunson krizi ile ilgili açıklama yaptı.
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Heather Nauert, “Türkiye ile herhangi bir anlaşmaya varlığına dair haberleri doğrulayamayacağını” söyledi. Günlük basın toplantısında konuşan Nauert, “Bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör Brunson buraya evine dönmüş olurdu” ifadelerini kullandı.

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