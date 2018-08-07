Oğullarını pedofillere satan çiftin cezası belli oldu

BBC/ Freiburg'daki mahkeme tarafından ismi Berrin T. olarak açıklanan 48 yaşındaki anne 12 yıl 6 ay, Christian L. adlı 39 yaşındaki erkek arkadaşı ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çift aynı zamanda tecavüz, fuhuşa zorlama, çocuk pornografisi dağıtımı ve ağır cinsel saldırıdan da suçlu bulundu.

9 yaşındaki erkek çocuğu kendilerinin de istismar ettiklerini itiraf eden çift, ona ve 3 yaşındaki bir kızı daha verdikleri zarar nedeniyle 42 bin 500 euro para cezasına da çarptırıldı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, bugüne kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı dosyasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Hüküm giyen çiftin, Almanya'nın güneybatısındaki Staufen kentinde ortaya çıkarılan "pedofil çetesinin" bir parçası oldukları da belirtildi.

Cinsel istismar videosu mahkeme dosyasında

Mahkeme dosyasına da giren cinsel istismar videosunda, çocuğun sözlü olarak aşağılandığı, küfür edildiği ve bağlandığı görüldü.

Çocuk için ailesine farklı kereler ödeme yaptığı tespit edilen Javier Gonzalez D. isimli İspanya vatandaşı bir pedofil de 10 yıl hapisle cezalandırıldı.



Aynı davada çift haricinde en az beş kişinin daha yargılandığı belirtiliyor.

Alman medyasında, Baden-Württemberg eyaletinin sosyal hizmetler yetkilileri de tacizi önleyemedikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda.

Sosyal hizmetler görevlilerinin çocuğu geçmişte ailesinden bir süreliğine aldığı ancak sonrasında geri verdiği bildiriliyor.

Daha önce cinsel taciz suçundan hüküm giyen 39 yaşındaki Christian L.'nin, çocukla birlikte yaşamasına izin verilmiş olması da tartışılıyor.

Anne Berrin T.'nin suça, önce sevgilisini kaybetmek istememesi sonrasında ise maddi getirisi nedeniyle ortak olduğu mahkeme tarafından açıklandı.

Çiftin pedofillere ulaşma amacı ile kullandığı,"derin internet" alanına ancak geliştirilmiş özel tarayıcılar aracılığı ile ulaşılabiliyor.