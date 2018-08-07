ABD basınından şaşırtan iddia: 'Sakladılar'

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Post’ta yer alan haberde, 25 Temmuz’da ABD ordusuna ait Thule Hava Üssü’nün kuzeyine bir meteorun düştüğü ortaya çıktı.

NASA’nın resmi olarak doğruladığı meteorun saniyede 24 kilometre hızla ilerlediği açıklanırken olayda ölen ya da yaralananlarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Meteorun düşmesiyle ilgili olarak Amerikalı Bilim İnsanları Federasyonu bünyesindeki Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen bir tweet attı. Kristensen, konuyla ilgili resmi makamların ve ABD ordusunun bir açıklama yapmamasından dolayı endişe duyduğunu açıkladı.

Meteorun düştüğü üste çok sayıda balistik füze ve silah olduğu aktarıldı. Kristensen, “Daha dik bir açıyla gelseydi etkisi daha büyük olurdu. Örneğin 2013’te Rusya’ya düşen Chelyabinsk meteorunun etkisi çok daha büyük olmuştu” ifadesini kullandı. Chelyabinsk düştüğünde 1500 kişi yaralanmış ve çok sayıda ev hasar görmüştü.