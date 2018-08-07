Yunanistan ekonomisi için tarihi gün

2009’daki krizin ardından Avrupa Birliği’nin yardım paketleriyle düze çıkmaya çalışan Yunanistan ekonomisi tarihi günlerinden birini yaşıyor. Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), yardım programının son ödemesi olan 15 milyar euroluk yardımı yolladı. Bu, 20 Ağustos’ta sona ermesi planlanan yardım programının son ödemesiydi.

Bu son mali desteğin 9,5 milyar euroluk kısmı kurtarma paketlerinin sona ermesinden sonra başlayacak olan yeni dönemi finanse etmek için kullanılacak. Kalan kısmı ise borç ödemelerine aktarılacak. AB’nin bu yardımıyla, Yunanistan’ın hazır rezervinin 24 milyar euroyu bulduğu, bu naktin yaklaşık 22 aylık ihtiyaçları karşılamasının beklendiği belirtiliyor. Ağustos 2015’te Çipras hükümeti tarafından imzalanan üçüncü kurtarma paketi 20 Ağustos 2018’de sona eriyor.

ESM Direktörü Klaus Regling yeni gelişme ile ilgili olarak şu noktaların altını çizdi: “Son ödeme ve nihai gözden geçirmenin olumlu sonucu, Yunanistan’ın üç yıllık ESM programı boyunca uzun bir yol kat ettiğini gösteriyor. Yunan halkının kararlılığı ve sıkı çalışması artık sonuç veriyor. Yunanistan vergi politikası, vergi kaçakçılığı, kamu gelir reformları ve takipteki kredilerin çözümlenmesi konularındaki reformlar ile ilgili olarak önemli adımlar attı.”