Rusya'dan İran açıklaması: Kınıyoruz

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararları aradan çıkartan tek taraflı tüm yaptırımları kınıyoruz. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları tekrar uygulamaya koyması nedeniyle hayal kırıklığına uğradık" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çektiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi Washington saati ile 00.01 (TSİ 07.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Ayrıca, yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve Şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD'ye ihracını da ambargoya tabi hale getirmişti.