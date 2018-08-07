Frankfurt Havalimanı'nda alarm verildi!

Dünyanın en önemli havaalanı olarak gösterilen Almanya'daki Frankfurt Havaalanı polis tarafından tahliye edildi. Polisin bir operasyon hazırlığında olduğu bilgisi var.

GÜVENLİK ALANI BOŞALTILDI

Federal Polisten yapılan açıklamada, Frankfurt havalimanında birinci terminal A bölümünde polis tedbirlerinin alındığı belirtildi. Havalimanında uçaklara yolcu alımının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, güvenlik alanının 2. ve 3. katının da boşaltıldı.

"YETKİSİ OLMAYAN BİR KİŞİ GÜVENLİ ALANA GEÇEREK KAYBOLDU"

Açıklamada bir sebep belirtilmezken Federal Polis sözcüsü Reza Ahmari, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yetkisi olmayan bir kişinin güvenlik kontrolünden sonra güvenli alana geçerek kaybolduğunu söyledi.