Winnie the Pooh yasaklandı

Çin’de muhaliflerin Cumhurbaşkanı Şi Jinping’e benzettikleri Winnie the Poo’nun yeni filmi yasaklandı. Çin Sansür Kurulu, Winnie the Pooh’yu yıllardır yasaklı tutuyordu.

Çin’de yılda sadece 34 yabancı filme izin verilirken Christopher Robin’in yeni filmi bu yıl sansüre uğrayan ikinci Disney yapımı oldu.

Muhalifler, Şi’yi ilk kez 2013’te dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldiği ABD ziyareti sırasında Disney karakterine benzetmişti. Bu benzetme sosyal medyada yayılmaya başlayınca, Sansür Kurulu’nun kararıyla paylaşımlar kaldırılmıştı. Global Risk Insights adlı uluslararası risk analizi kuruluşuna göre, Şi’nin bir askeri törende yine Ayı Winnie’ye benzetildiği kolaj, 2015’te ülkede en çok sansüre uğrayan fotoğraf oldu. Bu kuruluşa göre, Çin yönetimi ‘Ayı Winnie’ benzetmesini cumhurbaşkanlığı makamı ve Şi’yi itibarsızlaşmaya yönelik ciddi bir saldırı olarak görüyor. (BBC Türkçe)