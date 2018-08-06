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6 Ağustos 2018 23:13
Erdoğan Maduro’yla görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimi nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü.
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Erdoğan, Maduro'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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