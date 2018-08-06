6 Ağustos 2018 23:13

Erdoğan Maduro’yla görüştü!

Erdoğan Maduro’yla görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimi nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü.
+ A -

Paylaş

Erdoğan, Maduro'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayrıntıntılar geliyor...

Çok Okunanlar

Dünya