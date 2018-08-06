Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Girit Adası olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 Ağustos 2018 22:55
Girit Adası'nda deprem
Girit Adası'nda 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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