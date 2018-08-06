Pentagon’dan flaş Türkiye açıklaması

ABD’nin, FETÖ ve PKK adına suç işlemek ve casusluk yapmakla suçlanan Papaz Andrew Craig Brunson için Türkiye’ye uyguladığı yaptırımların Münbiç yol haritasını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soruya Manning, “NATO ortağımız Türkiye ile olan askeri ilişkilerimiz son derece bağlı olduğumuz bir konudur” yanıtını verdi.

ABD’nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı Curtis Scaparrotti’nin geçen hafta Ankara’da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Manning, “Münbiç’te gelecek için uygulanabilir ve Münbiç’teki vatandaşların güvenliği için üzerinde çalışılan çözüme bağlı olmaya devam ediyoruz. Türkiye yakın bir müttefiktir ve onların güvenlik kaygılarını saygıyla karşılıyoruz. Aynı zamanda Münbiç yol haritasını tamamlamaya ve sadeleştirmeye yönelik onlarla çalışıyoruz” dedi.

Manning, Türkiye ve ABD’nin Münbiç’te gerçekleştireceği ortak devriyeler konusunda hazırlıkların devam ettiğini belirterek, “Bu düzenlemeler zaman alıyor. Olgunluğa eriştirmeden ortak devriyeler düzenleyerek güvenliği tehlikeye atmayacağız” diye konuştu.