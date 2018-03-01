O ülke AİHM ile işbirliğini sonlandırabilir

Rus hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmayı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile işbirliğine son vermeyi planladığı belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rus hükümet kaynakları, kararlarının birçoğunun Rusya aleyhine olması nedeniyle AİHM'den çıkmayı düşündüklerini ifade etti.

'RUSYA'NIN ARGÜMANLARI GÖZ ÖNÜNE ALINMIYOR'

"Rusya'yla ilgili şikayetler ele alınırken AİHM'in izlediği tutum giderek daha da siyasileşiyor. Mahkeme, Rus hukuk sisteminin özelliklerini ve uluslararası hukuk normlarını göz önünde bulundurmuyor ve kısmen çifte standart uyguluyor" diyen kaynaklar, Rus tarafının argümanlarının ve savlarının dikkate alınmadığını vurguladı.

'HAKİMLER RUS TEMSİLCİLERİN KATILIMI OLMADAN SEÇİLDİ'

Rus parlamenterlerin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) haklardan mahrum bırakıldığını ve bu nedenle birçoğu Rusya davalarına bakan 20'den fazla hakimin Rus parlamenterlerin katılımı olmadan seçildiğini anımsatan kaynaklar, "Dolayısıyla bu hakimlerin seçiminin ve bunlar tarafından alınan Rusya'ya yönelik kararların meşruiyeti konusunda soru işaretleri var" diye konuştu.

Kaynaklar, bu sebeplerden dolayı Rusya yönetiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeyi, bunun sonucu olarak da AİHM'in yargı alanından çıkmayı ve Avrupa Konseyi üyeliğini sonlandırmayı gözden geçirdiğini vurguladı.

AKPM, 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına dahil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında Rusya, Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyurmuştu.

Ayıca Rusya, Haziran 2017'de AKPM'ye aidat ödememe kararı almıştı.