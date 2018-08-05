Hamas liderinden Gazze açıklaması

Hamas liderlerinden Husam Bedran, İsrail'le anlaşma ihtimaliyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Hamas liderlerinden Husam Bedran, İsrail'le anlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada "Gazze ablukasını kaldırmak için büyük bir fırsat var." dedi