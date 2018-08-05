5 Ağustos 2018 17:20

Hamas liderinden Gazze açıklaması

Hamas liderinden Gazze açıklaması
Hamas liderlerinden Husam Bedran, İsrail'le anlaşma ihtimaliyle ilgili olarak açıklama yaptı.
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Hamas liderlerinden Husam Bedran, İsrail'le anlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada "Gazze ablukasını kaldırmak için büyük bir fırsat var." dedi

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