Hamas liderlerinden Husam Bedran, İsrail'le anlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada "Gazze ablukasını kaldırmak için büyük bir fırsat var." dedi
5 Ağustos 2018 17:20
Hamas liderinden Gazze açıklaması
Hamas liderlerinden Husam Bedran, İsrail'le anlaşma ihtimaliyle ilgili olarak açıklama yaptı.
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